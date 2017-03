By

【KTSF】

在歐洲渡假慶祝結婚週年紀念的一對猶他州夫婦,不幸遇上週三在倫敦發生的恐怖襲擊,導致夫婦兩人陰陽永隔。

據猶他州一個摩門教會發出的聲明,Kurt Cochran和妻子Melissa到歐洲慶祝結婚25週年,二人在倫敦渡過旅程的最後一天時,在西敏橋上被襲擊者駕駛的一輛SUV多功能車撞倒,Cochran在襲擊中死亡,妻子受傷送院治療,橋上還有另一名女途人死亡。

家人透露,Cochran是一個好父親,遺下兩名成年兒子,生前他嘉歡玩滑板和與兒子打籃球。

Cochran生前是自僱人士,過去10年經營錄音室,他與妻子原定週四返回美國。

