【KTSF】

節日購物旺季,大家在網上購買各種商品,郵局與速遞公司需要送遞的包裹亦大幅增加,美國郵政局(USPS)宣佈,部分郵遞員近期將需要提早上班。

郵局發言人表示,本週與下週是全年最繁忙的時段,所以在這兩週,灣區一些郵遞員將從早上5點開始送信與包裹。

這個節假日季,即是感恩節後、聖誕節前,郵局預計將在全國投遞8.5億個包裹,比去年同期增長一成。

