涉綁架章瑩穎疑犯出庭否認控罪 堅稱無辜（視頻）

【KTSF 陶璟樂報導】

懷疑綁架章瑩穎的嫌犯克里斯藤森(Brendt Christensen)週四在法庭上否認觸犯綁架罪。

自被捕以來,克里斯藤森一直拒絕認罪,也沒有交代章瑩穎下落,週四是他第三次上庭,他的律師Anthony Bruno在聯邦法庭表示,仍堅持無罪辯護。

Bruno說:”他需要大陪審團的聆訊,他堅持自己是無罪的。”

當局曾發表聲明判斷章瑩穎已死亡,但是檢方至今沒有公布關鍵證據。

Bruno說:”歷史告訴我們之前有過無辜的人判刑後被證實無罪,還有被判死刑的人事後被證無罪。”

辯方律師表示希望公眾不要對被告未審即定罪。

據悉章瑩穎的家人週四都有出席提審旁聽,章瑩穎於今年4月到伊利諾伊香檳分校做訪問學者,在6月9日上了嫌疑人克里斯藤森的車後失蹤。

當居表示若指控成立,克里斯藤森或面臨終身監禁。

