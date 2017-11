By

【KTSF 梁秋玉報導】

美國農業部食品安全檢驗署發出警告,在加州部分Trader Joe’s 超市售賣的一款雞肉沙律含有細菌,可能會引發健康問題,建議民眾扔掉,或歸還購買這款沙律的超市。

這款有問題的雞肉沙律是由位於Vallejo市的Ghiringhelli Specialty Foods公司出品,裝在塑膠容器裡重9.3盎司,食品標籤如圖所示,容器上建議的食用日期是10月10日、11、12和13日。

由於目前已過了食用日期,因此當局不再要求回收,而是扔掉或歸還超市。

有細菌的沙律可能會導致李斯特菌病,免疫系統較弱的長者、孕婦及兒童最易受感染。

