By

【KTSF】

美國公民及移民局(USCIS)週二發布消息稱,當局不會考慮修改H-1B工作簽證續期的法規,消息一出,立即令持有工作簽證的外國人如釋重負,不用再擔心簽證期滿要立即離開美國。

這一消息意味著,持H-1B的外國人,在6年簽證期滿後,可以繼續申請續期1年或3年,由移民局根據AC21法律,實施裁量權。

不過移民局也指出,為了響應特朗普推行的美國優先的保護政策,當局仍會考量修改一些過於寬鬆的政策,例如收緊工作簽證申請,包括執行徹底審查程序等。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。