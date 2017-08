【i-CABLE】

美軍導彈驅逐艦駛入有主權爭議的南海水域,解放軍派軍艦驅離。

美軍麥凱恩號導彈驅逐艦,週四在南海執行自由航行任務,期間駛入中國聲稱擁有主權的南海美濟礁12浬範圍,解放軍隨即派出軍艦實施查證識別,並予以警告驅離。

中國外交部表示,驅逐艦擅自進入中國南沙群島有關島礁鄰近海域,對此強烈不滿,並將向美方提出嚴正交涉。

這是特朗普上台後,美軍第三次進行類似行動,有分析指美國此舉目的,是要令北京加強向北韓施壓。

