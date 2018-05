電子煙煙油包裝近似果汁糖果 FDA向廠商發警告

By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)指出,市面上部分電子煙煙油的包裝與果汁、糖果及餅乾的包裝非常相似,容易令兒童誤食,FDA週二向多間電子煙公司發出警告信,要求這些公司停止誤導兒童。

FDA將有問題的電子煙煙油產品包裝與兒童食品包裝做比較,這個畫面上,左邊的是煙油,右邊的是蘋果汁,再看看下一個,左邊的煙油包裝,與右邊的兒童糖果包裝很相似。

除了似果汁和糖果包裝,有些煙油包裝還與餅乾包裝很類似,部分包裝上還有卡通公仔。

FDA指這些煙油包裝與兒童食品包裝太相似,可能令兒童誤服煙油中毒,兒童接觸到或喝下含尼古丁的煙油,可引致抽搐、昏迷及心臟衰竭死亡。

統計顯示,由2012年至2017年4月,全國有8千多個6歲以下兒童接觸到煙油中毒個案,當中超過9成兒童喝下煙油,超過8成中毒的兒童為3歲以下。

FDA及聯邦通訊委員會(FTC)週二聯合向13間電子煙煙油生產商、代理商及零售商發出警告信,指這些煙油包裝有誤導成份。

當局要求這些公司在15天內回應,如果他們未有及時處理有關問題,當局不排除採取進一步行動,包括沒收或禁止有關產品出售。

收到警告信的公司當中,有部分更被當局票控向未成年人士非法售賣煙油產品。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.fda.gov/TobaccoProducts/NewsEvents/ucm605729.htm

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。