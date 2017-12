安理會促美撤回耶路撒冷地位決定 美國否決

By

【i-CABLE】

聯合國安理會推動決議案,要求否定一切改變聖城耶路撒冷地位的宣示,即包括美國近日宣稱耶路撒冷為以色列首都,但遭美國否決,其餘十四國都贊成,美國指決議反而成為推動以巴和平的障礙。 表決決議草案一刻,其餘十四國代表都舉手贊成,只有美國代表投下反對票,亦即行使否決權。駐聯合國大使黑利在表決前已表明會這樣做,投票過後,她再度力陳安理會決議案沒助和平。 黑利批評推動決議案的人扭曲總統特朗普的用意,因他當天宣布承認耶路撒冷為以色列首都,已一再強調主權及邊界問題有待以巴雙方談判。 巴勒斯坦自治政府隨即要求聯合國大會召開緊急會議,再度推動相近的決議案,雖不像安理會決議案般有約束力,但由於沒有國家有否決權,通過的機會大很多。 特朗普當天提及會派副總統彭斯到中東推動和平進程,周三出發的彭斯中東行程結果只有訪問埃及和以色列兩站,在埃及將會見總統塞西,但巴勒斯坦及埃及的政、教領袖都表示不願意會晤他。

