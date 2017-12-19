安理會促美撤回耶路撒冷地位決定 美國否決

【i-CABLE】

聯合國安理會推動決議案，要求否定一切改變聖城耶路撒冷地位的宣示，即包括美國近日宣稱耶路撒冷為以色列首都，但遭美國否決，其餘十四國都贊成，美國指決議反而成為推動以巴和平的障礙。

表決決議草案一刻，其餘十四國代表都舉手贊成，只有美國代表投下反對票，亦即行使否決權。駐聯合國大使黑利在表決前已表明會這樣做，投票過後，她再度力陳安理會決議案沒助和平。

黑利批評推動決議案的人扭曲總統特朗普的用意，因他當天宣布承認耶路撒冷為以色列首都，已一再強調主權及邊界問題有待以巴雙方談判。

巴勒斯坦自治政府隨即要求聯合國大會召開緊急會議，再度推動相近的決議案，雖不像安理會決議案般有約束力，但由於沒有國家有否決權，通過的機會大很多。

特朗普當天提及會派副總統彭斯到中東推動和平進程，周三出發的彭斯中東行程結果只有訪問埃及和以色列兩站，在埃及將會見總統塞西，但巴勒斯坦及埃及的政、教領袖都表示不願意會晤他。