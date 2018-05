【i-CABLE】

美國失業率跌至17年最低,但新增職位較預期少。

美國4月失業率跌0.2個百分點,跌至3.9%,是2000年12月以來最低。

勞動力參與率微跌至62.8%,期內新增職位只有16.4萬分,較市場預期少。

3月的職位由增加10.3萬份,修訂為13.5萬份,4月政府職位減少4,000份,私人企業職位增加16.8萬份

