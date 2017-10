By

【KTSF 張麗月報導】

美國對外貿易赤字8月份下跌2.7%,縮窄至424億元,是11個月來新低,主要因為出口多過入口。

出口上升0.4%,升幅是兩年半以來最高,可抵銷兩股風災Harvey和Irma對經濟造成的衝擊,其中出口去中國的總額上升8.8%。

但美國的整體入口就下跌0.1%,其中入口工業材料跌幅最大。

中國貨品輸入美國就打破紀錄,上升5.1%,以致美國對華外貿逆差8月份飆升4%。

