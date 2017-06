By

【i-CABLE】

美國政府最新的販運人口報告,預料會把中國降至最低級別,是特朗普政府首次指控中國人權狀況。

去年的報告把中國列入第二級的觀察名單,形容中國是販運人口的來源地、中轉站及目的地,偏遠地區的婦女及女童或被逼賣淫。

美國國務院將於星期二公布新一份報告,據報中國會降至第三級,即違反人權情況最嚴重的國家,跟北韓、敘利亞及津巴布韋同級,預料會引起北京政府強烈不滿。

列入第三級的國家有可能受到制裁,例如暫停非人道援助,但美國總統有權酌情處理。

