聯邦政府官員週三表示,聯邦當局將會先處理最近提交的庇護申請,希望能加快清理積壓的申請個案。

聯邦入籍及移民服務局發表聲明稱,此舉的目的是要杜絕詐騙,讓那些真正在原居國被迫害的人可以申請庇護,定居美國,而非讓一些不符合庇護申請的移民,藉著申請庇護而延長留美時間,或藉此申請工作簽證。

有移民律師表示,移民局此舉是荒謬,令早已排期等待3至4年的庇護申請人,要等待更長時間,才能獲得面談的機會。

目前有逾30萬人正等待移民局批核庇護申請,在2012年時,人數只有16,000人。

申請庇護的人士在等候期間,可以申請工作許可,但不可以擔保家人來美團聚,意味庇護申請人在排期等候期間,可能要與家人分離多年。

