【KTSF】

聯邦國土安全部證實,當局將會結束對薩爾瓦多人推行的一項特殊庇護措施,此舉意味有接近20萬名身處美國的薩爾瓦多人將要自願遣返,或面臨遞解出境。

薩爾瓦多是特朗普入主白宮後,第4個失去臨時移民庇護保障的國家。目前來自該國的移民,是該措施最大的受惠者,該措施是為那些在本國遭到天災人禍的外國人提供人道援助。

美聯社最先是從兩名官員中取得有關消息,其後消息獲國土安全部證實,其中一名官員表示,受影響的薩爾瓦多人需要在2019年9月離開美國,或調整他們的身分。

