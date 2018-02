By

【i-CABLE】

美國週五向北韓實施歷來最大規模制裁,名單上涉及部分香港公司及船隻。

特朗普總統到馬里蘭州出席保守政治行動會議年會,並發表演說。

美國財政部同日公布向北韓實施歷來最大規模制裁,向協助平壤政府逃避國際制裁的船隻、船公司及貿易企業施以制裁,涉及50多個個人、公司或船隻,期望藉此阻截平壤政府資金來源,令其無法維持軍力、發展核計劃。

