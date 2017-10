By

【KTSF】

美國公民及移民服務局在上週宣布,將會收緊有關外國技術人員在美國工作的H1B簽證續期申請的審查。

移民局人員收到指示,在處理H1B工作簽證續期申請時,審查要與首次申請簽證一樣嚴格。

根據以往政策,申請人一旦獲認定有資格獲工作簽證,他們申請續期一般也沒有問題,但從今以後,他們申請續期時,就必須證明他們仍然合資格。

美國每年簽發85,000個H1B簽證給外籍人士,每3年要續期一次,特朗普在4月時簽署命令,要求政府提出新規例和指引,防止工作簽證被濫用和詐騙。

