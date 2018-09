【i-CABLE】

美國國務院批准對台軍售,總值3.3億美元,預料會引起中方不滿。

國防部安全合作局表示,軍售包括F16戰機、F5戰機、經國號戰機和C-130運輸機的所有系統及子系統,以及相關的物流和支援。

聲明指,軍售將能提升台灣的防衛能力,加強地區穩定、軍事平衡,並有助推動美國的外交政策和國家安全。

