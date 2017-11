台美高科技論壇在矽谷舉辦 主題是人工智慧（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

北美台灣工程師協會矽谷分會將舉辦台美高科技論壇,主題是目前最熱門的人工智慧及物聯網。

台灣蔡英文政府積極參與國際上最先進的科技,提出了包括物聯網、生物醫學、智慧機械等”五加二產業創新計劃”。

相較於中國政府直接介入,私人企業要求進行某項科技的研發,像是百度研發無人汽車,台灣政府則是站在協助業者的角色,有三大重點方向,第一是機器人,應用在製造業的機器人,因為台灣的製造業非常強,另外一個是醫療診斷,台灣的醫療健康照護相信是全世界最有名的,另外一個就是語音識別。

北美台灣工程師協會這個星期六舉辦台美高科技論壇,以加強台灣與矽谷高科技創新及創業連結,過去幾年從大數據到物聯網,今年主題則是最夯的人工智慧。

台灣科技部駐舊金山科技組組長葉至誠說:”因為物聯網成功之後,帶來很多數據,大家怎麼使用,怎麼從這裡面像挖礦一樣,就好像比特幣大家都在挖礦。”

人工智慧除了帶來大量商機,幫助人類解決許多問題,這個由人類控制的人工智慧,會不會到最後取代了人類。

北美台灣工程師矽谷分會前會長徐名璋說:”講到要用AI來取代人,可是其實在很多時候,服務業其實最重要的是人情味,在這一塊,人情味這一塊是無法用機器取代的,現在其實有一個方向正在形成,現在客服的做法是,事實上是人在接電話,但是他有AI在後面幫忙處理,你的對話,即時的提供最好的資訊給客服代表。”

台美高科技論壇本週六在Santa Clara Hillton酒店舉行,論壇已成為台灣與矽谷高科技創新及創業連結的平台。

