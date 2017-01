By

【KTSF 林佩樺報導】

矽谷科技巨頭之一Oracle被聯邦勞工部門起訴,原因是疑似涉及性別以及種族歧視,包括偏好聘請亞裔擔任工程師。

訴狀指出,Oracle歧視婦女和非洲裔,在其他條件都相同的情況下,卻支付白人男性更多的薪水,並且傾向於招聘亞裔人士擔任科技、研發等相關工作,歧視其他非亞裔族群。

勞工部警告,訴訟可能會讓公司須擔負上億元費用。

Oracle發言人則回應,公司並沒有任何歧視行為,指控不符合事實,控方背後另有其政治目的。

