美國女留學生在法國被潑硫酸 警方相信非恐襲

【KTSF 陳嘉琪報導】

4名20多歲的美國女留學生,在法國旅遊期間,突然被一名女子潑硫酸,4人需要送院治理,當地警方指,相信事件不是恐襲。

4名20幾歲的美國女留學生,週日早上11點左右,在法國馬賽Saint-Charles火車站被潑硫酸,其中兩人臉部及眼睛受傷,另外兩人則受到驚嚇,全部送院治理。

法國政府表示,已經拘補一名41歲懷疑涉案的女子,警方指,沒有證據顯示事件是一宗恐襲,因為案發時,疑犯並沒有做出任何與極端主義有關的言論及威脅。

當地有報章引述資料指,被捕疑犯是有精神問題,事發後並沒有逃走,有消息指,她供稱作案動機是為了要別人和她受一樣的苦。

而在案中受傷的4名女留學生稱,已原諒向他們施襲的女子,明白到對方是因為患有精神病而犯案,她們稱會繼續留在歐洲讀書。

