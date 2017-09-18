美國女留學生在法國被潑硫酸 警方相信非恐襲

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

4名20多歲的美國女留學生，在法國旅遊期間，突然被一名女子潑硫酸，4人需要送院治理，當地警方指，相信事件不是恐襲。

4名20幾歲的美國女留學生，週日早上11點左右，在法國馬賽Saint-Charles火車站被潑硫酸，其中兩人臉部及眼睛受傷，另外兩人則受到驚嚇，全部送院治理。

法國政府表示，已經拘補一名41歲懷疑涉案的女子，警方指，沒有證據顯示事件是一宗恐襲，因為案發時，疑犯並沒有做出任何與極端主義有關的言論及威脅。

當地有報章引述資料指，被捕疑犯是有精神問題，事發後並沒有逃走，有消息指，她供稱作案動機是為了要別人和她受一樣的苦。

而在案中受傷的4名女留學生稱，已原諒向他們施襲的女子，明白到對方是因為患有精神病而犯案，她們稱會繼續留在歐洲讀書。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。