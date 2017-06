美國學生獲北韓釋放陷昏迷 延至週一不治

By

【KTSF】

上週獲北韓政府釋放的美國大學生Otto Warmbier,週一下午死亡,終年22歲,他獲釋時一直昏迷。

其家人週一透過醫院發表聲明稱:”我們謹哀痛地宣告兒子Otto Warmbier已結束歸家的旅程,在家人陪伴下,於下午2時20分逝世。”

家人答謝辛辛那提醫療中心對Warmbier的治療,但”不幸地,兒子在北韓人手下所受到的虐待,導致我們今天無可選擇地要面對如此悲傷的結果”。

Warmbier在北韓期間,因為試圖偷取北韓政府的宣傳標語,早前含淚地承認顛覆罪,被北韓政府判處15年勞改監禁。

他被囚禁17個月後,上週獲北韓政府釋放,但腦部嚴重受損,他返美後接受治療,但醫生無法確定其傷勢是如何造成。

目前仍有3名美籍人士在北韓被扣留,美國政府指責北韓用扣查美國國民作為政治手段,而北韓則指責美國和南韓派遣問諜,企圖推翻北韓政府。

更多新聞:

獲釋美國學生神經嚴重受創 父譴責北韓虐待

北韓政府釋放被判15年勞改美國學生 家人稱他陷昏迷

北韓發射4枚地對艦巡航導彈 南韓軍方加強戒備

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。