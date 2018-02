美股週五續大上大落 道指收市回升330點

By

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週五繼續出現震盪,期間大上大落,到收市時,主要指數上升超過1%。

美股主要指數週五早上一開市就反彈上升,但全日的波幅繼續很大,道瓊斯一度急跌478點,不久又反彈上升超過330點。

Nasdaq就一度急挫142點,後來又反彈上升過百點。

到臨近尾市時,有買盤湧入市,以致推高主要指數,收市時上升超過1%,主要指數距離兩星期前創下的頂峰,已經回落大約10%,即跌入調整期。

以整個星期來計,主要指數的跌幅跌了約8.5%,其中道指和S&P500是2008年金融海嘯以來,單一個星期跌幅最大。

資料顯示,道指是位列第4,在最短時間內,從歷史最高點跌得最快進入調整期,只花了兩星期時間。

股市近期的震盪,主要因為投資者擔心可能有通脹和加息的壓力。

有投資策略專家表示,現時市場的波動,純粹是依照情緒來交易,而不是根據經濟現況來入市。

有分析師認為,股市經過去年全年和今年年初節節上升,屢創新高後,出現調整只不過是令股市重新回到正常軌道。

