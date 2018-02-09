美股週五續大上大落 道指收市回升330點

By

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週五繼續出現震盪，期間大上大落，到收市時，主要指數上升超過1%。

美股主要指數週五早上一開市就反彈上升，但全日的波幅繼續很大，道瓊斯一度急跌478點，不久又反彈上升超過330點。

Nasdaq就一度急挫142點，後來又反彈上升過百點。

到臨近尾市時，有買盤湧入市，以致推高主要指數，收市時上升超過1%，主要指數距離兩星期前創下的頂峰，已經回落大約10%，即跌入調整期。

以整個星期來計，主要指數的跌幅跌了約8.5%，其中道指和S&P500是2008年金融海嘯以來，單一個星期跌幅最大。

資料顯示，道指是位列第4，在最短時間內，從歷史最高點跌得最快進入調整期，只花了兩星期時間。

股市近期的震盪，主要因為投資者擔心可能有通脹和加息的壓力。

有投資策略專家表示，現時市場的波動，純粹是依照情緒來交易，而不是根據經濟現況來入市。

有分析師認為，股市經過去年全年和今年年初節節上升，屢創新高後，出現調整只不過是令股市重新回到正常軌道。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。