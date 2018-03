By

市場憧憬中美貿易戰有望緩解,受利好消息刺激,華爾街股市週一全面向上。

特朗普總統上週四提出向中國進口貨品徵收關稅後,中國隨即反擊,當市場憂心即將爆發貿易戰之時,有消息傳出中美雙方原來正在談判,財長Steven Mnuchin及貿易代表處上星期已透過書信,和中國國務院副總理劉鶴溝通,提出各自的要求。

Mnuchin接受訪問時表示,對於與中國達成協議感到謹慎樂觀。

受利好消息刺激,華爾街股市高開,其後於高位徘徊,收市時三大指數錄得兩年半以來最大單日升幅,介乎2%至3%,收復上星期的一半失地。

其中道瓊斯指數收市升669點,重磅股Microsoft升8%,除了科技股外,金融、零售及健保類股週一都大升。

