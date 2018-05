By

大批來自中美洲國家的移民繼續在美國與墨西哥的邊境紮營,等候美國當局處理他們的庇護申請,其中8名婦孺獲准進入美國等候審批。

約200名來自中美洲國家的移民,在墨西哥與美國接壤邊境的城市蒂華納,慶祝美國海關及邊境保衛局星期一開始處理他們尋求庇護的申請。

首批是8名婦孺,他們星期一進入美國邊境,其他移民都希望盡快得到同樣機會。

來自薩爾瓦多的羅德里格斯稱,為逃避黑幫的暴力威脅,帶同兩名孫兒來到尋求庇護。

特朗普總統則表示,美國長期以來的移民政策失敗,不能任由移民入境。

副總統彭斯星期一到加州視察邊境安全設施時表示,會依法處理墨西哥邊境的庇護申請。

