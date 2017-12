美韓展開大規模年度聯合空中演習 應對北韓試射導彈

By

【i-CABLE】

北韓上週三試射新型洲際導彈後,美國和南韓一連5日舉行歷來最大規模的聯合空軍演習,超過200架軍機參與,包括多架新式隱形戰機,中國對朝鮮半島局勢再度緊張,表示遺憾。

F-22戰機是今次演習的焦點之一,美方一共派出6架,另外還有6架F-35A戰機,這次演習名為「警戒王牌」,雙方合共出動230多架軍機。

南韓空軍指演習屬例行防禦性質,重點是透過24小時可持續作戰,讓部隊熟習聯合空中作戰程序,增強可持續戰鬥支援能力,演習模擬攔截北韓戰機,在北韓上空精確攻擊對方的導彈發射車、遠程火炮等目標,以及阻止北韓特種部隊循海路滲透。

美軍12架 F-35B 戰機由日本岩國基地起飛,在朝鮮半島上空盤旋後回航,B-1B轟炸機編隊等也參加演習。

今次是北韓在上週三試射最新型火星-15 型洲際導彈後,美韓首次聯合軍演,北韓宣稱導彈射程覆蓋全美國,可搭載超大重型核彈頭,代表核力量建設已經完成。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。