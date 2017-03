美韓舉行聯合軍演 分析指欲警告北韓停核威脅

By

美軍航空母艦「卡爾文森號」正在南韓參與美韓聯合軍演,星期三會駛入釜山港,分析指目的是要警告北韓停止核威脅。

美軍核動力航空母艦「卡爾文森號戰」鬥群,星期二在南韓對開水域與南韓軍方舉行聯合軍演。多架F-18大黃蜂戰機先後升空,展示實力。

美國海軍駐韓司令部指,「卡爾文森號」星期三會駛進釜山港。該艘航母共搭載逾80架軍機,包括預警機和電子攻擊機等,有「海上軍事基地」之稱。。分析認為,「卡爾文森號」此行是要警告北韓停止核威脅。

北韓連串軍事舉動,包括上星期初一連試射四枚彈道導彈,部份落入日本專屬經濟區,威脅鄰近國家安全。北韓揚言,若南韓及美國不停止聯合軍演,會繼續開發核武。

在北京,外交部稱,有關各方應多做有助緩和半島局勢的事情,並考慮外長王毅早前提出的「雙暫停」、即北韓、美韓分別停止核活動及軍事活動,重返談判桌。

