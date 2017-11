美國對北韓及中國公司實施新制裁 圖截斷發展核武財源（視頻）

By

特朗普總統週一宣佈將北韓重新列入”支持恐怖主義”的國家黑名單之後,聯邦財政部週二隨即宣佈對北韓一些運輸公司和中國的貿易公司,實施新一輪制裁措施,目的是要進一步截斷北韓發展核武的財政來源。

聯邦財政部長Steve Mnuchin在聲明中說,對北韓實施的新制裁措施包括與北韓有數以億美元計巨額貿易往來的公司,產品涉及電腦 煤和鐵礦以及其他商品,受制裁的是船運和運輸公司,以及這些公司的船隊,這些公司被指與北韓做生意之際有不見得光的動作。

被針對的公司分別是4間以中國為基地的公司,以及一名中國人,他們與北韓有深厚的貿易聯繫。

今次的制裁是根據兩個月前發出的行政命令而訂出,為懲罰與北韓有貿易往來的外國公司而開綠燈,制裁令禁止這些公司持有美國的資產或與美國人做生意。

制裁也針對一間北韓企業參與出口北韓工人到海外,包括輸出勞工到中國、俄羅斯、柬埔寨和波蘭等,為政府賺取收益。

