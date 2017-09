By

【KTSF 張麗月報導】

美國下令俄羅斯在本週末前關閉舊金山總領事館,以及關閉位於首都華盛頓和紐約的兩處外交建築物,俄羅斯外長對於美俄雙邊緊張關係升級表示遺憾。

美國國務院表示,作出這項決定是依據「對等原則」,並要求這些外交機構在本週六之前關閉。

針對俄國涉嫌干預美國大選,美國國會於是今年通過對莫斯科實施新制裁,俄羅斯總統普田也在7月下令大幅裁減美國駐俄外交人員,以及充公美國駐俄兩處的美國外交物業來報復。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。