駐韓美軍部署薩德導彈防禦系統 最快下月啟用

By

【i-CABLE】

駐南韓美軍在沒事先公佈下,週三凌晨突然把薩德導彈防禦系統核心組件運送到星州郡部署場地,《韓聯社》報道,系統預料最快可以下月啟用,中方重申要求美韓取消部署,撤出薩德系統設備,否則,中方將採取必要措施捍衛利益。

運載薩德導彈系統核心組件的貨車,週三凌晨4時許,陸續駛入星州郡的部署場地,數百人到場抗議,向貨車投擲膠樽、膠椅,又與警員推撞,韓聯社報道,核心組件包括兩、三輛薩德導彈發射車、火控雷達,以及作戰指揮站,裝配這些組件後,可初步攔截到北韓發射的導彈,預料系統最快下月投入運作。

至於今次運送,美韓雙方沒事先公佈,南韓軍方過往一直表示,無法在5月9日總統選舉前完成部署。

另外,駐韓美軍聯名南韓陸軍在抱川市舉行綜合火力演習,模擬北韓人民軍入侵,美韓部隊攜手摧毀敵方火炮陣地、導彈基地及首腦機關等,之前一天、亦即北韓的建軍節,人民軍舉行大規模火炮射擊演練,領袖金正恩親自到場督師。

《勞動新聞》報道,北韓軍方潛艇模擬向敵軍發動魚雷攻擊,殲擊機、轟炸機等低飛投下炸彈,部署在海岸上的300多台大口徑自動火炮則向目標同時開火,據報其中部署在一線的火炮,射程達40、50公里,足以攻擊南韓首都圈北部,以及南部部份地區,是緊急情況下最先動用的攻擊武器。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。