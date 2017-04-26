駐韓美軍部署薩德導彈防禦系統 最快下月啟用

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駐南韓美軍在沒事先公佈下，週三凌晨突然把薩德導彈防禦系統核心組件運送到星州郡部署場地，《韓聯社》報道，系統預料最快可以下月啟用，中方重申要求美韓取消部署，撤出薩德系統設備，否則，中方將採取必要措施捍衛利益。

運載薩德導彈系統核心組件的貨車，週三凌晨4時許，陸續駛入星州郡的部署場地，數百人到場抗議，向貨車投擲膠樽、膠椅，又與警員推撞，韓聯社報道，核心組件包括兩、三輛薩德導彈發射車、火控雷達，以及作戰指揮站，裝配這些組件後，可初步攔截到北韓發射的導彈，預料系統最快下月投入運作。

至於今次運送，美韓雙方沒事先公佈，南韓軍方過往一直表示，無法在5月9日總統選舉前完成部署。

另外，駐韓美軍聯名南韓陸軍在抱川市舉行綜合火力演習，模擬北韓人民軍入侵，美韓部隊攜手摧毀敵方火炮陣地、導彈基地及首腦機關等，之前一天、亦即北韓的建軍節，人民軍舉行大規模火炮射擊演練，領袖金正恩親自到場督師。

《勞動新聞》報道，北韓軍方潛艇模擬向敵軍發動魚雷攻擊，殲擊機、轟炸機等低飛投下炸彈，部署在海岸上的300多台大口徑自動火炮則向目標同時開火，據報其中部署在一線的火炮，射程達40、50公里，足以攻擊南韓首都圈北部，以及南部部份地區，是緊急情況下最先動用的攻擊武器。

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