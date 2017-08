聯邦農業部被揭向員工發電郵 避免用”氣候變化”等字詞

By

【KTSF 江良慧報導】

特朗普一直質疑人為造成全球暖化的理論,繼宣布撤出巴黎氣候協定,和任命一個以不相信氣候變化而著名的人,出任聯邦農業部科研主管後,聯邦政府又有新動作,就是禁止使用”氣候變化”這個詞語,並叫美國外交官避談氣候變化。

消息指聯邦農業部較早前向員工發出指引,列出一些要避免使用的字眼,包括”氣候變化”,就用”極端天氣”來代替,”氣候變化適應”,就改成”對極端天氣的彈性”,”減低溫室氣體”就變成”開闢土壤有機物質”、”增加養分使用效率”。

科學界一直憂慮特朗普以及其政府在氣候變化的立場,其中一個例子是聯邦環保局把部分氣候變化的資料從網站上刪除,另外,特朗普政府中部分人一直否認全球氣候暖化是人為造成。

另一方面,路透社報導,國務卿蒂勒森日前向全球各地美使館發電訊,指示美國外交官碰到外國政府問及特朗普班子幾時重新介入應對全球氣候變化的巴黎協定時,不但要避開,而且還要表明美國要幫助其他國家使用石化燃料。

路透社說有看過國務卿這通外交電訊,內容提到美國外交官要預期,外國政府官員會問他們美國現政府是否有政策應對氣候變化,是否支持使用再生源,碰到這些問題時,美國外交官應該打太極,說美國政府正在考慮一些因素,資料及時機都無可奉告。

國務院官員不評論這消息 ,在電訊發出的同一日,即是上週五,特朗普政府正式通知聯合國美國退出巴黎協定。

