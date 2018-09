美國制裁中國軍委裝備發展部 指其購入大批俄軍備

By

【i-CABLE】

美國首次制裁購入大批俄羅斯軍備的買家,對象是去年向俄羅斯購買多架戰機及地對空導彈的中共中央軍委裝備發展部以及部長李尚福,華府指這筆交易違反美國制裁俄羅斯的法案。

中國今年初派蘇-35多用途戰機到南海訓練及巡航,戰機具備制空作戰能力,能精確打擊地面和海面目標。

S-400地對空防空導彈,射程最遠達400公里,能同時瞄準72個目標。

這兩款新型武器均來自全球第二大武器出口國俄羅斯,中國去年向俄羅斯主要軍火出口商購入10架蘇 -35 戰機及S-400導彈,分別在去年12月及今年初運抵中國。

美國國務院聲明指這筆大額交易違反美國去年通過,針對俄羅斯干預前年大選的制裁法案,決定即時制裁負責解放軍武器及裝備的中共中央軍委裝備發展部及部長李尚福,是美國首次制裁購入大批俄羅斯軍備的買家,禁止在美國進行外匯交易、使用美國金融系統、凍結在當地資產和利益,拒批出口許可及入境。

中、美近日因貿易戰升級關係緊張,而解放軍月初參與了冷戰後俄羅斯最大規模演習,分析認為中、俄兩國有意向外界展示緊密合作的關係,抗衡美國。

但有美國官員指,今次制裁行動並非針對中國,或削弱特定國家的軍事力量,而是要增加俄羅斯進行惡意活動的成本,以及警惕其他有意向俄羅斯購買軍備的國家,包括有意買入S-400導彈的土耳其及印度。

美國同時制裁多33個與俄羅斯國防及情報部門、有連繫的人員或機構,當中25名俄羅斯人牽涉特別檢察官米勒正進行的俄羅斯干預美國大選調查。

