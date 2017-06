By

【i-CABLE】

中美高層週三舉行自特朗普總統上台後首次外交安全對話。

國務卿蒂勒森和國防部長馬蒂斯在華盛頓會晤到訪的國務委員楊潔篪、中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝等人,首輪中美外交安全對話,主要議題包括北韓、反恐問題。

對話前夕,美方公布間諜衛星最近偵測到北韓地下核試場有異動,或準備進行第六次核試。總統特朗普亦於網上發文,形容中國針對北韓所作的努力不奏效,外界揣測是否暗示華府對北韓策略有變。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。