美軍偵察機東海被中國戰鬥機攔截 美稱中方不專業

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美軍表示，一架偵察機在東海的國際領空，執行針對北韓的偵察任務時，被兩架中國戰鬥機近距離攔截。

美方批評中方機師「不專業」，另外南韓傳媒稱，美國兩艘航母列根號及卡爾文森號，下週可能在朝鮮半島東部海域舉行聯合演習，進一步向北韓施壓。

美國太平洋空軍稱，空軍 WC-135 偵察機周三於東海監測輻射水平時，中方兩架蘇-30 戰鬥機，突然逼近偵察機，距離僅45米，其中一架蘇-30在偵察機上方，作出上下翻轉的滾筒動作。

美軍強調偵察機當時在國際空域，偵測高空的輻射含量，以斷定北韓有否進行核試，符合相關國際法。偵察機上的美方人員形容，中方戰鬥機師的攔截「不專業」，美方正透過外交及軍事渠道向中方反映。

朝鮮半島局勢未有緩和，美軍繼續向北韓施壓。國防部稱，航空母艦列根號周二離開日本橫須賀基地，駛向朝鮮半島東部海域。

韓聯社引述南韓官員指，列根號將於月底抵達，匯合另一艘航空母艦卡爾文森號，或於下月初舉行聯合演習。分析指，聯合演習旨在抗衡北韓的軍事威脅。亦有報道指，兩艘航母不會長期部署在朝鮮半島，卡爾文森號在演習後會離開，由列根號頂替。

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