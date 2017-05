美軍偵察機東海被中國戰鬥機攔截 美稱中方不專業

By

美軍表示,一架偵察機在東海的國際領空,執行針對北韓的偵察任務時,被兩架中國戰鬥機近距離攔截。

美方批評中方機師「不專業」,另外南韓傳媒稱,美國兩艘航母列根號及卡爾文森號,下週可能在朝鮮半島東部海域舉行聯合演習,進一步向北韓施壓。

美國太平洋空軍稱,空軍 WC-135 偵察機周三於東海監測輻射水平時,中方兩架蘇-30 戰鬥機,突然逼近偵察機,距離僅45米,其中一架蘇-30在偵察機上方,作出上下翻轉的滾筒動作。

美軍強調偵察機當時在國際空域,偵測高空的輻射含量,以斷定北韓有否進行核試,符合相關國際法。偵察機上的美方人員形容,中方戰鬥機師的攔截「不專業」,美方正透過外交及軍事渠道向中方反映。

朝鮮半島局勢未有緩和,美軍繼續向北韓施壓。國防部稱,航空母艦列根號周二離開日本橫須賀基地,駛向朝鮮半島東部海域。

韓聯社引述南韓官員指,列根號將於月底抵達,匯合另一艘航空母艦卡爾文森號,或於下月初舉行聯合演習。分析指,聯合演習旨在抗衡北韓的軍事威脅。亦有報道指,兩艘航母不會長期部署在朝鮮半島,卡爾文森號在演習後會離開,由列根號頂替。

