特朗普建議向中國貨品徵25%關稅 懲罰中國盜取美國科技

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府建議向入口美國的中國貨品徴收25%的關稅，涉及的總額高達500億美元，以懲罰中國盜取美國的科技，貿易代表署已草擬好一份徴稅的清單，稍後會公佈。

美國貿易代表署已列出一份名單，針對1,300種中國貨品加徵關稅，當中包括工業用機械人和電訊設備，這項措施將經過個多月時間諮詢，直至5月11日諮詢結束才正式實施，詳細的關稅清單稍後會公佈。

美國貿易代表署是根據貿易法的301條款調查而授權徵收關稅，調查指控中國透過美中的合資公司，強制美國公司交出技術，有系統地盜用美國的知識產權，兼且訂立不公平的技術發牌規則，又利用中國政府的資金撥款，收購美國的科技公司。

白宮貿易顧問Peter Navarro表示，根據301條款調查而即將推出的關稅，就是針對”中國製造2025″的戰略大計而訂出，以防中國將來壟斷每個新興行業窒礙其他國家的經濟。

美國貿易代表署又說，中國透過不同渠道想取得外國的高科技，來幫助本國的發展，因此保護美國的科技，就是美國經濟的未來。

中國方面就否認有關的技術轉移，並威脅說， 如果美國真的推出更多懲罰性關稅，中國將會報復還擊，而下次反制行動，可能會針對美國的大豆、飛機和重型機器等。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。