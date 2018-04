特朗普建議向中國貨品徵25%關稅 懲罰中國盜取美國科技

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府建議向入口美國的中國貨品徴收25%的關稅,涉及的總額高達500億美元,以懲罰中國盜取美國的科技,貿易代表署已草擬好一份徴稅的清單,稍後會公佈。

美國貿易代表署已列出一份名單,針對1,300種中國貨品加徵關稅,當中包括工業用機械人和電訊設備,這項措施將經過個多月時間諮詢,直至5月11日諮詢結束才正式實施,詳細的關稅清單稍後會公佈。

美國貿易代表署是根據貿易法的301條款調查而授權徵收關稅,調查指控中國透過美中的合資公司,強制美國公司交出技術,有系統地盜用美國的知識產權,兼且訂立不公平的技術發牌規則,又利用中國政府的資金撥款,收購美國的科技公司。

白宮貿易顧問Peter Navarro表示,根據301條款調查而即將推出的關稅,就是針對”中國製造2025″的戰略大計而訂出,以防中國將來壟斷每個新興行業窒礙其他國家的經濟。

美國貿易代表署又說,中國透過不同渠道想取得外國的高科技,來幫助本國的發展,因此保護美國的科技,就是美國經濟的未來。

中國方面就否認有關的技術轉移,並威脅說, 如果美國真的推出更多懲罰性關稅,中國將會報復還擊,而下次反制行動,可能會針對美國的大豆、飛機和重型機器等。

