《紐約時報》指美國以單邊制裁措施查中國侵權

【i-CABLE】

特朗普總統上任後,中美元首今年4月第一次會晤,當時外界都認為兩國是進入蜜月期,但話口未完,中美關係即將面臨新危機,外電報道,特朗普計劃調查中國不公平的貿易情況,主要針對侵權問題。貿易談判破裂,可能是因為中國的野心,令美國愈來愈擔憂,中國商務部指貿易戰只會兩敗俱傷。

《紐約時報》引述知情美國官員指,華府正考慮引用條款調查中國不公平的貿易情況,當中以侵犯美國的知識產權為調查重點,迫使中國加強取締盜版,並放寬美國企業必須共享先進技術,方能進入中國市場的規定,詳情最快本星期公佈。

報道指「中國製造 2025」政策,目標令中國屆時成為無人駕駛汽車、人工智能、醫療設備等,以及多項技術領域的全球領導者,引起美國憂慮啟動調查的部份原因,是因為中國不願遏止北韓頻頻試射導彈,令白宮感到沮喪。

報道又指,美國總統特朗普正考慮要求美國貿易代表辦公室,根據1974年《貿易法》,當中301條展開調查,該條款賦予總統權力,徵收懲罰性關稅或施加其他限制,避免美國工業利益,被不公平貿易行為損害。

301 條款在上世紀70和80年代曾被廣泛使用,包括提高日本進口電視的關稅,90年代日本高檔汽車被徵收100%關稅,但自1995年世貿成立以來,美國政府幾乎都是通過世貿,解決所有貿易申訴,甚少動用,被稱為「最後武器」的單邊制裁措施。

中國商務部發言人在例行記者會上提醒,貿易戰只會兩敗俱傷。

有學者則認為中美爆發貿易戰的可能性不大,國家主席習近平跟特朗普四月在美國會面後,美國沒有再提出在經濟上制裁中國,兩國關係亦進入了蜜月期,但最近北韓三番四次試射導彈後,特朗普開始表現出不耐煩,埋怨中國向北韓施壓方面表現不力。

