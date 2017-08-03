《紐約時報》指美國以單邊制裁措施查中國侵權

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特朗普總統上任後，中美元首今年4月第一次會晤，當時外界都認為兩國是進入蜜月期，但話口未完，中美關係即將面臨新危機，外電報道，特朗普計劃調查中國不公平的貿易情況，主要針對侵權問題。貿易談判破裂，可能是因為中國的野心，令美國愈來愈擔憂，中國商務部指貿易戰只會兩敗俱傷。

《紐約時報》引述知情美國官員指，華府正考慮引用條款調查中國不公平的貿易情況，當中以侵犯美國的知識產權為調查重點，迫使中國加強取締盜版，並放寬美國企業必須共享先進技術，方能進入中國市場的規定，詳情最快本星期公佈。

報道指「中國製造 2025」政策，目標令中國屆時成為無人駕駛汽車、人工智能、醫療設備等，以及多項技術領域的全球領導者，引起美國憂慮啟動調查的部份原因，是因為中國不願遏止北韓頻頻試射導彈，令白宮感到沮喪。

報道又指，美國總統特朗普正考慮要求美國貿易代表辦公室，根據1974年《貿易法》，當中301條展開調查，該條款賦予總統權力，徵收懲罰性關稅或施加其他限制，避免美國工業利益，被不公平貿易行為損害。

301 條款在上世紀70和80年代曾被廣泛使用，包括提高日本進口電視的關稅，90年代日本高檔汽車被徵收100%關稅，但自1995年世貿成立以來，美國政府幾乎都是通過世貿，解決所有貿易申訴，甚少動用，被稱為「最後武器」的單邊制裁措施。

中國商務部發言人在例行記者會上提醒，貿易戰只會兩敗俱傷。

有學者則認為中美爆發貿易戰的可能性不大，國家主席習近平跟特朗普四月在美國會面後，美國沒有再提出在經濟上制裁中國，兩國關係亦進入了蜜月期，但最近北韓三番四次試射導彈後，特朗普開始表現出不耐煩，埋怨中國向北韓施壓方面表現不力。

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