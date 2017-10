美國護照影響力下降 新加坡躍升第一（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

一項評估各國護照影響力的排名出爐,美國排名連續兩年下跌至第6,新加坡躍升第一,是首次有亞洲國家獨佔榜首。

“令美國再次強大”是特朗普一直以來的承諾,但在護照的影響力上似乎就未反映到。

金融移民顧問公司Arton Capital以有多少國家給予免簽或落地簽證作評分,量度各國護照影響力,最新排名揭曉。

排第一的是新加坡,以159分壓倒德國,是首次有亞洲國家獨佔榜首。

美國就在18個國家之後,和馬來西亞、愛爾蘭和加拿大並排第6。

Arton Capital提到,美國排名在特朗普上台後下跌,最近取消免簽待遇的國家,就有土耳其和中非共和國。

美國護照在同一排行榜,2015年曾與英國並列榜首,去年滑落第4,今年再跌至第6。

Arton Capital又提到,過往排十大的主要是歐洲國家,這次在亞洲國家當中,就有排第3的南韓,第4的日本,和第6的馬來西亞。

《福布斯》分析認為,歐洲一些國家右翼勢力抬頭,加上美國針對移民的政策,都左右這次排名。

至於中港台三地護照,香港特區護照以142分排16,台灣護照以120分排32,中國護照以60分排67。

