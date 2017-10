By

美國週二下令古巴撤走駐美國的15名外交人員,以抗議古巴當局沒有保護美國駐古巴的外交人員遭受不明攻擊。

美國和古巴分別駐夏灣拿和華盛頓的大使館,約有數十名外交人員,但自從駐古巴的美國外交人員遭受不明攻擊後,美國早前決定把駐古巴人員削減六成,理由是如果他們繼續留下,有可能再遭受攻擊或傷害,至週二再下令古巴駐美外交人員也要削減一半。

美國國務院已向古巴駐美大使交出一份名單,上面有15名人士的名字,下令他們在一週內必須撤離美國。

近一年來,多名駐古巴的美方人員和親屬受到不明攻擊,導致腦部創傷或聽力和視力受損。

消息表示,要求古巴削減人員,是要令兩國派駐的外交人員數目相近。

