聯邦運輸安全管理局(TSA)發布緊急命令,要求對來自中東5個國家經航空送往美國的貨品,需要進行更嚴格的審查。

TSA引用對恐怖主義的隱憂,週一宣布5個國家,包括埃及、約旦、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋的7個機場中,飛往美國的6間航空公司,需要提供從這5個國家送貨品往美國的送貨人資料、送往的目的地,以及貨物的內容。

TSA表示,發布緊急命令是基於對不同國家進行對美國的威脅評估而實施,被選出的這5個國家都從評估中顯示,當地的恐怖組織有意向航空運輸發動恐怖襲擊。

