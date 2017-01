情報高官出席國會聽證 直言俄羅斯干預美國大選

By

新一届國會開會第二日,參議院軍事委員會舉行聽證會,討論俄羅斯干預美國總統大選的議題,與會的情報高官直言,俄羅斯毫無疑問干預了美國2016年的總統大選,並指出有關結論並非只局限於美國的情報機關,但高官在聽證會上,卻沒有用上”戰爭行為”等爆炸性的形容詞來描述俄羅斯的舉動。

週四早上的聽證會是自2016年總統大選後,首個關於俄羅斯黑侵民主黨電郵話題的公開聽證會。

國土安全部和美國情報機構去年10月發表一份聯合報告,當中指稱美國相信選舉有外國勢力介入,當中包括俄羅斯政府黑侵民主黨的電腦,在該份報告中,美國情報機構直言,俄羅斯的介入,協助共和黨的特朗普勝出。

至週四,國家情報局長James Clapper出席聽證會時說,相比10月7日發表報告之時,情報界更堅信上述的結論,但Clapper拒絕討論俄羅斯的目的是否要協助特朗普當選,也很難介定俄羅斯的黑侵有否影響點票結果。

共和黨參議員麥凱恩問道,俄羅斯的舉動是否形同”戰爭行為”,Clapper表示,這是一個”非常重要的政策定調”,應由更合適的政府機構去下定論。

近日候任總統特朗普連番抨擊美國情報構,特朗普週三發推文稱,俄羅斯黑侵的相關情報消息將在本週五遞交給他,又指建立指控需要更多時間。

特朗普更引用維基解密創辦人阿桑奇言論:”一個14歲的少年都可以侵入”希拉莉競選團隊主任John Podesta的電腦系統,並批評民主黨全國委員會疏於管理而導致事件發生。

但有共和黨參議員隨後接受訪問時卻唱反調,南卡羅來納州參議員Lindsey Graham直指,俄羅斯為黑侵操作者。

Graham說:”毫無疑問,我認為俄羅斯黑客入侵了民主黨全國委員會,以及Podesta的電腦系統,入侵的不是14歲少年,除非他為俄羅斯情報機構工作。”

他隨後又指,國外黑侵勢力是每個美國人都應該擔心的問題,目前針對的是民主黨,以後可能針對共和黨,又說特朗普應意識到這個問題。

