By

【KTSF 吳倩妤報導】

美軍兩個航母戰鬥群聯同日本海上自衛隊艦艇,在朝鮮半島對開演習。

美軍發放週四卡爾文森號和列根號,還有多艘神盾巡洋艦及驅逐艦,聯同日本海上自衛隊被視為準航母的日向號直升機護衛艦,以及足柄號驅逐艦,在日本海演習期間的片段。

日方則指演習是要提升戰鬥力,並加強日美軍事合作,演習一直至週六。

輿論相信美日的舉動是回應北韓接連試射導彈,美軍另一艘航母尼米茲號早前亦離開西雅圖附近的母港,相信正前赴亞太區,區內將出現罕見的3艘航母部署。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。