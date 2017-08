By

【KTSF 吳倩妤報導】

美國財政部宣布對中國及俄羅斯16間企業及個人實施新一輪制裁措施,主要是這些公司或個人協助北韓製造武器。

財政部的制裁名單包括6間中資公司、2間新加坡公司、1間俄羅斯公司,以及6名俄羅斯,中國及北韓人,他們全都被指支援北韓發展導彈及核武等大規模殺傷性武器,以及與北韓有煤炭、石油貿易往來,違反聯合國安理會決議。

財政部決定凍結他們在美國的資產,及禁止美國公民與他們進行交易,用以進一步孤立平壤當局。

中國駐美大使館發言人要求美方即時停止單方面制裁中國企業及個人,以免影響雙邊合作。

