美國智庫指北韓或加快開發彈道導彈

有美國智庫發現北韓在造船廠有新動作,可能正加快開發潛射彈道導彈。美國白宮官員認為,北韓發展核武是試圖逼使美國不再插手朝鮮半島事務,以及放棄盟友南韓。

美國專門監測北韓動向的智庫組織北緯 38 度,上月中拍攝的衛星圖片顯示,北韓西部南浦的海軍造船廠停泊一艘用作潛射導彈發射台的躉船,相信是繼 2014 年,首次在東部新浦發現的躉船後,北韓第二艘躉船。

北韓曾於新浦試射「北極星 1 型」潛射彈道導彈,智庫相信北韓新購入躉船,可能正加速開發潛射彈道導彈。美國星期一確認,部署在南韓的薩德導彈防禦系統已具備初步攔截導彈能力。同日美軍派出兩架B-1戰略轟炸機,飛越朝鮮半島向北韓示警。

北韓官方《朝中社》批評,美軍轟炸機在南韓上空進行核彈投擲訓練,是魯莽軍事挑釁,將朝鮮半島局勢推向核戰邊緣。美國國家安全委員會亞洲事務資深主任博明指,美國無意推翻北韓政權。他指出,北韓發展核武可能想逼使美國放棄盟友南韓,停止干預朝鮮半島事務。博明稱美國沒有其他選擇。唯有在外交和經濟上加強向北韓施壓,直至北韓停止核計劃。

美國駐聯合國官員透露,美國正與中國磋商在聯合國安理會採取制裁等更強硬措施,應對北韓試射導彈。俄羅斯總統普京和美國總統特朗普通電話時,就呼籲各方克制、緩和當地緊張。

