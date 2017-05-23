美國去年有近74萬外國人逾期滯留 中國留學生比率高

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【KTSF 劉瑩報導】

美國國土安全部週一發表的報告指出，在2015年10月至2016年9月的12個月內，有近74萬外國人在簽證過期後仍滯留美國。

數據顯示，在這12個月內，大約有5,000萬外國人入境美國，而當中有1.47%，亦即739,478人在簽證過期的情況下仍滯留美國。

有資深國土安全局官員表示，過期滯留的外國人，人數已經接近整個西雅圖的人口總數，成為美國一個棘手的問題。

特朗普總統提議花費數十億元，在美墨邊境興建圍牆堵截非法入境者，但此舉卻無助解決外國人逾期滯留美國的問題，美國目前約有1,100萬無證移民，當中估計有四成是簽證逾期居留者。

報告顯示，逾期居留的商務旅客和遊客中，以加拿大人最多，緊接是墨西哥、巴西、委內瑞拉、英國、德國、哥倫比亞、中國、印度和意大利。

同期，約有150萬人持學生或交換生簽證入境美國，當中有79,818人，或5.5%逾期滯留，其中以中國留學生的比率最高，緊接是沙特阿拉伯、南韓、印度和巴西。

今年是國土安全局第二年公佈有關的數據。

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