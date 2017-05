美國去年有近74萬外國人逾期滯留 中國留學生比率高

By

美國國土安全部週一發表的報告指出,在2015年10月至2016年9月的12個月內,有近74萬外國人在簽證過期後仍滯留美國。

數據顯示,在這12個月內,大約有5,000萬外國人入境美國,而當中有1.47%,亦即739,478人在簽證過期的情況下仍滯留美國。

有資深國土安全局官員表示,過期滯留的外國人,人數已經接近整個西雅圖的人口總數,成為美國一個棘手的問題。

特朗普總統提議花費數十億元,在美墨邊境興建圍牆堵截非法入境者,但此舉卻無助解決外國人逾期滯留美國的問題,美國目前約有1,100萬無證移民,當中估計有四成是簽證逾期居留者。

報告顯示,逾期居留的商務旅客和遊客中,以加拿大人最多,緊接是墨西哥、巴西、委內瑞拉、英國、德國、哥倫比亞、中國、印度和意大利。

同期,約有150萬人持學生或交換生簽證入境美國,當中有79,818人,或5.5%逾期滯留,其中以中國留學生的比率最高,緊接是沙特阿拉伯、南韓、印度和巴西。

今年是國土安全局第二年公佈有關的數據。

