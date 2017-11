By

美軍一架接載11人的運輸機,週三在日本沖繩附近海域墜毀,據報其中8人獲救。

出事的C-2運輸機隸屬駐紮日本橫須賀基地的航空母艦列根號,運輸機上載有11人。

當地時間下午兩時許,輸機與日本海上自衛隊聯合演練,返回列根號途中,在沖之鳥島西北約150公里的太平洋墜毀,美軍指可能是引擎故障導致意外。

日本防衛大臣小野寺五典表示,美日兩國已派出艦隻聯合搜救失蹤者。

