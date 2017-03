因應北韓挑釁 美軍薩德導彈系統裝備運抵南韓

By

【i-CABLE】

因應北韓連番挑釁,美軍開始在南韓部署薩德導彈防禦系統,首批裝備包括發射車已運抵,預計最快下月服役。中國及俄羅斯重申,反對美韓有關部署。

美軍運輸機星期一晚降落首爾以南70公里的烏山空軍基地。薩德系統兩輛發射車,連同部分裝備率先運抵南韓,部隊及其餘組件將陸續抵達。

韓聯社引述軍方消息,薩德系統最快下月服役。整個系統以6輛裝載飛彈發射器的卡車為主體,每個發射器有8枚攔截飛彈,還有雷達、發射控制和通訊等系統。雷達探測距離最遠可達2,000公里,能在大氣層內外攔截敵方飛彈。

正因為雷達如此強大,中國和俄羅斯境內軍事部署可能無所遁形。兩國重申反對部署薩德系統,外交部敦促美韓不要在錯誤道路上愈走愈遠。南韓政黨反應兩極,執政陣營認為一旦開始部署,沒有理由再推遲。但在野共同民主黨及國民之黨質疑當局未徵得國會同意,在總統選舉前倉促部署薩德有政治目的。

