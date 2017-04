美國向敘利亞軍事基地發射導彈 報復毒氣攻擊

By

【KTSF 林佩樺報導】

駐地中海的美軍軍艦週四向敘利亞一個政府軍基地發射60枚戰斧導彈,以回應最近發生在敘利亞的毒氣攻擊 ,特朗普總統說,攻擊敘利亞是為了美國利益。

特朗普說:”親愛的美國人,週二敘利亞總統阿薩德發動可怕的化武襲擊,對無辜的老百姓用致命的神經毒劑,無助的男、女和孩童窒息而死。”

特朗普指控敘利亞政府使用違禁化武,攻擊平民,因此他下令在地中海的美軍戰艦發射60枚戰斧巡航導彈,攻擊敘利亞沙伊拉特空軍基地,這可能引起美俄更大的衝突。

國防部表示,該基地確實有俄軍駐守,但在轟炸展開前,美方已經知會俄國,要求部隊撤離。

俄國認為是敘利亞反對派發動毒氣襲擊,俄國也聲稱繼續力挺敘利亞的阿薩德總統,並會在安理會上替阿薩德辯護。

週四的戰斧行動是2011年敘利亞內戰開打以來,美軍對阿薩德政權首度發動公開攻擊。

眾議院議長賴恩表示,美國已不再遲鈍沉默,特朗普呼籲所有文明國家加入,終止敘利亞暴力的行動,以色列總理馬上表示支持。

