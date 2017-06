美軍戰機敘利亞擊落伊朗製無人戰機

By

美軍戰機週二在敘利亞南部擊落一架伊朗製的無人戰機,為本月美軍第3次擊落與阿薩德政權有關的戰機。

由美國領導對抗極端組織伊斯蘭國的盟軍表示,美軍一架F-15戰機週二在敘利亞接壤約日的邊界附近,擊落一架”有敵意”的無人戰機。

在6月8日,美軍在同一地點也曾擊落向盟軍投放炸藥的一架無人戰機。

而在剛過去的週日,美軍在敘利亞中北部拉卡附近JaDin鎮,擊落敘利亞政府軍的戰機。

當地正由美軍支援的敘利亞民主力量SDF部隊控制,這股以庫爾德部隊為主力的武裝力量,正在向拉卡的伊斯蘭國的發動總攻。

美國軍方說,當時也都在該處地區的敘利亞政府軍,突然攻擊SDF部隊,美軍曾與俄國方面協調,情況一度平息,但隨後一架蘇22戰機出現,轟炸SDF部隊,支援SDF的美軍於是出動海軍一架18E超級黃蜂戰機,將敘利亞戰機擊落。

