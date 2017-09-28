美國中產家庭財富調漲 但最富裕家庭漲幅更大

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【KTSF】

據聯邦儲備局發表的最新報告指出，大多數美國家庭在2013年至2016年的財富都有增加，但最富裕的家庭，財富增長更多，令貧富懸殊進一步加深。

最新數據指出，美國家庭中位財富從2013年上升16%，至97,300元，這是美國經濟陷入衰退接近10年來，中位財富首度上升。

另外，美國人口普查局的最新數據也顯示，中產家庭的入息出現上升，2009年經濟復甦後5年，主要是高收入家庭獲得入息調漲，至2015年和2016年，在失業率回落下，所有入息階層的家庭，薪酬都出現上漲，持續上升的房價也推高中產階層的財富。

不過，聯儲局也發現，中位家庭財富的增長幅度，卻不及平均家庭財富的漲幅，後者同期增長26%至692,000元，這意味富裕階層的財富增長更大。

雖然非洲裔和拉美裔家庭的財富錄得顯著增幅，但其實族裔間的貧富懸殊並沒有收窄，非洲裔家庭的中位財富去年是17,600元，較2013年上升29%，較白人家庭的17%增幅更大，但白人家庭的中位財富是171,000元，較非洲裔高10倍，較拉美裔高約8倍。

而美國最富裕的10%家庭，過去3年財富飆升40%至163萬元，較普通美國家庭高出17倍。

而最富裕的1%家庭所擁有的財富，佔全美財富接近39％，較2013年的36.3%更高，而美國九成家庭佔全美財富現在只有22.8%，1989年的比率是33.2%。

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