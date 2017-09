美國中產家庭財富調漲 但最富裕家庭漲幅更大

By

【KTSF】

據聯邦儲備局發表的最新報告指出,大多數美國家庭在2013年至2016年的財富都有增加,但最富裕的家庭,財富增長更多,令貧富懸殊進一步加深。

最新數據指出,美國家庭中位財富從2013年上升16%,至97,300元,這是美國經濟陷入衰退接近10年來,中位財富首度上升。

另外,美國人口普查局的最新數據也顯示,中產家庭的入息出現上升,2009年經濟復甦後5年,主要是高收入家庭獲得入息調漲,至2015年和2016年,在失業率回落下,所有入息階層的家庭,薪酬都出現上漲,持續上升的房價也推高中產階層的財富。

不過,聯儲局也發現,中位家庭財富的增長幅度,卻不及平均家庭財富的漲幅,後者同期增長26%至692,000元,這意味富裕階層的財富增長更大。

雖然非洲裔和拉美裔家庭的財富錄得顯著增幅,但其實族裔間的貧富懸殊並沒有收窄,非洲裔家庭的中位財富去年是17,600元,較2013年上升29%,較白人家庭的17%增幅更大,但白人家庭的中位財富是171,000元,較非洲裔高10倍,較拉美裔高約8倍。

而美國最富裕的10%家庭,過去3年財富飆升40%至163萬元,較普通美國家庭高出17倍。

而最富裕的1%家庭所擁有的財富,佔全美財富接近39%,較2013年的36.3%更高,而美國九成家庭佔全美財富現在只有22.8%,1989年的比率是33.2%。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。