南韓英美法等外長開會 確保全面落實制裁北韓

南韓與美英法等十多個國家在加拿大舉行外長會議,確保各國全面落實對北韓制裁,令北韓放棄核武,無份開會的中國批評會議沒代表性。 南韓外長康京和在溫哥華準備與美、英、法、加拿大等,十多個當年參與支援南韓打韓戰的國家外長開會。與會前先與東道主加拿大外長弗里蘭會面,提到兩韓近日以冬奧做契機恢復對話,關係有所緩和。 弗里蘭表示,國際社會期望透過外交解決北韓核問題,加拿大可於中、美、日、俄之間發揮調停角色。 這次外長會議由美國、加拿大牽頭,討論如何確保各國全面落實對北韓的制裁,同時不損害外交努力,令北韓放棄核計劃。 早前懷疑有香港及俄羅斯船隻在國際水域向北韓船隻提供燃油,這次會談之一,是如何阻止北韓藉走私避開聯合國制裁。 有美國官員透露,會議將會探討加強在海上圍堵北韓、攔截船隻,以防再有物資流入北韓。不過、北韓盟友中國和俄羅斯均會缺席,分析認為這次會議成果有限。

