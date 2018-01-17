南韓英美法等外長開會 確保全面落實制裁北韓

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南韓與美英法等十多個國家在加拿大舉行外長會議，確保各國全面落實對北韓制裁，令北韓放棄核武，無份開會的中國批評會議沒代表性。

南韓外長康京和在溫哥華準備與美、英、法、加拿大等，十多個當年參與支援南韓打韓戰的國家外長開會。與會前先與東道主加拿大外長弗里蘭會面，提到兩韓近日以冬奧做契機恢復對話，關係有所緩和。

弗里蘭表示，國際社會期望透過外交解決北韓核問題，加拿大可於中、美、日、俄之間發揮調停角色。

這次外長會議由美國、加拿大牽頭，討論如何確保各國全面落實對北韓的制裁，同時不損害外交努力，令北韓放棄核計劃。

早前懷疑有香港及俄羅斯船隻在國際水域向北韓船隻提供燃油，這次會談之一，是如何阻止北韓藉走私避開聯合國制裁。

有美國官員透露，會議將會探討加強在海上圍堵北韓、攔截船隻，以防再有物資流入北韓。不過、北韓盟友中國和俄羅斯均會缺席，分析認為這次會議成果有限。