美國911襲擊17週年,多處舉行悼念儀式,特朗普總統讚揚犠牲自己守衛國家的人英勇無私,指美國不會向專橫者屈服。

士兵手持當年懸掛在世貿大樓的國旗上台,隨即奏起國歌,早上8時46分,亦即17年前第一架飛機撞向世貿北翼大樓的同一時間,官員和家屬在紐約世貿中心遺址低頭默哀,親友上台,逐一讀出遇難者的名字。

特朗普和夫人米蘭妮婭在賓夕法尼亞州尚克斯維爾出席悼念活動,當日另一架被騎劫的客機在這裡墜毀。

特朗普讚揚被騎劫的聯合航空客機乘客,犠牲自己對抗恐怖份子,英勇無私。

白宮亦有悼念儀式,員工齊集在白宮南草坪為遇難者默哀。

