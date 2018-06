By

【KTSF】

聯邦食品藥物管理局(FDA)首次批准一種以大麻製成的藥物,用作治療兩種罕有並且嚴重的癲癇症。

這種以Epidiolex品牌發售的藥物,是由大麻植物中的化合物淨化CBD大麻二酚製成,CBD可以減少一些患癲癇症的患者抽筋,但就不會像另一種大麻化合物THC一般令人興奮。

FDA以往曾經批准這種草莓味道的藥水,可以供兩歲以上的患者使用,FDA一個諮詢委員會在4月建議FDA批准這種新藥上市。

FDA以往曾批准含有合成的THC和其他大麻成分的藥物,但批准含有淨化大麻成分的藥物就是有史以來第一次。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。